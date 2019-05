'¡Qué se queden o que se vayan!', explota Juncker contra Reino Unido

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lanzó este martes una dura crítica contra Reino Unido por el retraso y su incapacidad para sacar adelante el Brexit, aunque sigue abierto a la posibilidad de que el bloque de países se mantenga dentro de la Unión Europea (UE).

Juncker dejó claro que existe un clima de desesperación y hartazgo en la cúpula europea, debido a que el acuerdo logrado con los negociadores de Theresa May ha sufrido bloqueos en el Parlamento británico.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prefirió no especular más sobre la permanencia de los británicos, pero urgió a hallar una solución rápida e integral para no seguir generando incertidumbre.

Por otro lado, consideró que cometió un error político al no pronunciarse públicamente sobre el escándalo de Luxleaks y por no enfrentar a los euroescépticos.

“¿Qué he hecho mal? Puedo decírselo. Dos cosas, una personal y otra política. Cuando empecé mi mandato, apareció el asunto del Luxleaks y tardé una semana en exceso en responder a eso. Tendría que haber respondido de forma inmediata. Eso fue un gran error (…) [El segundo] fue escuchar demasiado atento al Gobierno británico, a David Cameron, porque el entonces primer ministro me pidió que no interviniera, que no interfiriera en la campaña del referéndum. Fue un error no intervenir y no intervenir”, apuntó.