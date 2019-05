Los hermanos Russo ¿los próximos directores de una película de Batman?

Avengers: Endgame está en camino a cumplir sus dos semanas en cartelera, despedazando récords por doquier gracias a un cierre memorable. Su magia se debe, en gran parte, al genio de los hermanos Russo en la dirección. Después de dar conclusión a la Fase 3 del UCM, los directores ya buscan nuevos proyectos e hicieron una revelación descomunal.

En estos momentos, Anthony y Joe Russo son relacionados directamente con el universo Marvel en el cine; sin embargo, ¿qué pensarían los fans de la franquicia de cómics si las mentes maestras de Endgame se fueran a la empresa de enfrente?

Los Russo dejaron entrever que les gustaría dirigir una película de Batman, el principal superhéroe de DC Comics, declaraciones que, como mínimo, debieron haber estremecido a los directivos de Warner, poseedora de los derechos de la casa de historietas.

En una entrevista para ComicBook, Joe Russo fue cuestionado sobre qué cinta de DC Comics le gustaría dirigir. Aunque muchos pensaron que rehuiría la pregunta, se comportó a la altura y dijo que el Caballero Murciélago sería su elegido.



Warner Bros. Pictures

“Tomando en cuenta lo que coleccionaba de niño, coleccioné [cómics de] Batman. Fue uno de los personajes de DC que coleccioné. Así que tendría que decir Batman”, declaró sin mayor problema.

Resulta complicado imaginar a los hermanos Russo detrás de una cinta del famoso vigilante de Ciudad Gótica, sobre todo, cuando sus nombres están ligados a películas como Capitán América: El soldado del invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Es un hecho que Warner no va a prescindir de Matt Reeves para la dirección de la nueva película The Batman, pero no se puede asegurar nada para el futuro a mediano o largo plazo. Después de todo, los Russo lograron algo excepcional en Marvel y esto podría ser suficiente para que la productora los considere más adelante.

Además, Batman es un superhéroe que no ha recibido justicia en sus últimas apariciones en la pantalla grande; si bien la trilogía de Christopher Nolan logró buenos resultados, los fans lamentaron el poco apego a los cómics, tanto en los personajes como en la historia.