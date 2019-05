La nueva imagen de 'Wonder Woman 1984' compartida por Patty Jenkins

Después de los éxitos de Aquaman (2018) y ¡Shazam! (2019) alrededor de mundo, DC Comics planea cerrar el año en curso con la primera cinta en solitario enfocada en el villano más famoso de Batman, esta vez interpretado por Joaquin Phoenix, Joker (2019).

Por lo que las expectativas para las próximas cintas del estudio se encuentran bastante altas y será labor de Birds of Prey (2020) y Wonder Woman 1984 (2020) saciar las ganas de los fanáticos por ver a los superhéroes de esta editorial concretarse en la gran pantalla.

La directora de la secuela de la guerrera amazona, Patty Jenkins, ha compartido la primera imagen de Gal Gadot nuevamente caracterizada como Diana Prince mejor conocida como Wonder Woman. Sin embargo, la imagen fue recibida con opiniones divididas, pero también generó algunas teorías interesantes sobre su posible trama.

Happy Birthday to my most spectacular, incredible, amazing, beautiful, loving, powerful, hilarious and awe inspiring friend and partner. I love you more than words can say. Happy Birthday @GalGadot #WW1984 pic.twitter.com/eRqmuFWdlX — Patty Jenkins (@PattyJenks) 30 de abril de 2019