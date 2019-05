Sin prejuicios de género en las nuevas generaciones: Kristen Stewart

Kristen Stewart dio el salto a la fama internacional por haber protagonizado la franquicia Twilight (2008-2012) hace más de diez años. Posteriormente ha participado en diversas producciones, desde superproducciones como Blanca Nieves y el cazador (2012) hasta el condecorado filme francés Clouds of Sils Maria (2014), cinta por la que recibió un Premio César.

Este año, Stewart estrenará varias películas donde la primera de ellas será JT LeRoy (2019), un largometraje biográfico sobre el autor Jeremiah Terminator LeRoy, un pseudónimo creado por la escritora Laura Albert, pero que fue personificada por su cuñada de la vida real Savannah Knoop.

Es Kristen Stewart quien da vida a Savannah Knoop, quien asumió la identidad de JT LeRoy para sus apariciones públicas con el motivo de no exponer a la verdadera creadora, Laura Albert. Cabe mencionar que el alias literario se define como un hombre y el personaje que interpreta la actriz es primordialmente una mujer.

Ante este caso, Kristen Stewart se alegra de que en la actualidad las nuevas generaciones carezcan de prejuicios. La californiana contrasta esta situación con la de la cinta JT LeRoy, pero además lo hace con la suya propia.

Stewart se declaró en sus propias palabras como muy gay en un programa televisivo hace dos años. Sin embargo, la actriz ha mantenido relaciones con hombre y mujeres por igual, razón por la cual se ha descrito a sí misma como bisexual en diversas ocasiones.

En su estado actual, la actriz no siente ninguna adversidad por demostrar sus preferencias sexuales o su perspectiva de género, pero hace unos años, justo cuando despegó su carrera por la saga de Twilight, Kristen Stewart no conservaba la misma opinión.

“Sentía una responsabilidad enorme, me preocupaba demasiado, no podía decir que era una cosa u otra. Actualmente, no hacerlo es mucho más honesto. Si tuvieras esta plática con alguien joven, probablemente voltearían exasperados y dirían: ¿por qué complicas todo? Solo haz lo que quieras. Es realmente agradable y antes no sucedía”, mencionó la actriz en entrevista.