Barbosa se compromete a entrarle a todos los temas del transporte mercantil y de carga

En reunión con representantes e integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Consejo Taxista del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, candidato a Gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, anunció que una vez gane la elección del 2 de junio será instalada una mesa de diálogo donde se aborden sin cortapisas todas y cada una de las demandas tanto del transporte mercantil como el de carga.



“Vamos a revisar y entrarle a todos los temas, por ello me comprometí a que a la semana siguiente del 2 de junio se instale una mesa de diálogo con el transporte público de Puebla y entrarle a todos los problemas”, dijo al resaltar que ningún tema le espantará y que la Secretaría del Transporte será autónoma.



Barbosa Huerta aseguró que existe una inequidad total en la actividad económica del transporte ocasionada por gobiernos recientes que autorizaron 16 mil permisos de Uber y Cabify, “vamos a entrarle porque ustedes son personas que necesitan vivir con dignidad”, dijo al destacar que por ello se revisarán las tarifas que en ocho años no se han movido y analizar las 13 mil concesiones existentes, y las tres mil autorizadas en los últimos tres años al transporte privado, aunado a los 30 mil piratas.



En compañía de Leobardo Soto Martínez y de Erika Díaz Flores, dirigentes de la CTM y del Consejo Taxista, respectivamente, el abanderado a la gubernatura precisó: “vamos a revisar todo, a mí no me espantan los problemas”. Por ello se comprometió con los ahí reunidos a revisar las tarifas de arrastre y supervisar cómo funciona la concesión de grúas.



Ante cientos de taxistas y transportistas poblanos reunidos en la explanada del Estadio Cuauhtémoc, Barbosa Huerta precisó que entre los planteamientos hechos algunos corresponden al gobierno, pero también otros a los empresarios y concesionarios como el seguro de vida para choferes.



De igual manera al garantizar que será desterrada la corrupción en todos los trámites relativos al transporte, mencionó que el ejercicio del poder no debe verse más como visión patrimonialista. “A ver a quién de los señores del poder le toca la Secretaría del Transporte para que él sea quien cobre, eso no”, dijo.



Finalmente, en su mensaje Barbosa Huerta mencionó que en su gobierno serán autorizadas concesiones del transporte a mujeres a fin de apoyarlas en su economía y que al frente de la Secretaría del Transporte estará gente que conozca del tema y sobre todo honesta, al tiempo que exhortó al gobierno interino a no autorizar concesiones de término de gestión.



En su intervención Leobardo Soto, dirigente de la CTM, refirió que este día se está haciendo historia al contar con la presencia de un candidato al gobierno que acudió a escuchar las demandas de los transportistas en su modalidad de servicio mercantil y de carga.



“Unidad y trabajo quiere Puebla, no guerra sucia, de eso los poblanos estamos cansados”, dijo Leobardo Soto y mencionó que esta organización sindical se suma al llamado de reconciliación hecho por Barbosa Huerta y en consecuencia está su disposición a votar por la Coalición Juntos Haremos Historia el próximo 2 de junio.



En tanto, la dirigente del Consejo Taxista, Erika Díaz, al hacer uso de la palabra en este encuentro de campaña, refirió que el gremio transportista poblano es un sector no asalariado que requiere de apoyos institucionales para salir adelante. Ante ello destacó que, por sus propuestas y anhelo de recomponer las oportunidades de trabajo en la entidad, es que el consejo apoyará al abanderado a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia.