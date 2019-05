'Gamora' de Zoe Saldana cantó en español para 'Vengadores: Endgame'

Hace unos días, uno de los protagonistas de la franquicia galáctica de Marvel Studios, Chris Pratt, mostraba un video que guardó por más de un año en el cual filmaba al elenco de Vengadores: Endgame (2019) momentos antes de grabar la secuencia de la batalla final contra Thanos.

Esta acción estaba altamente prohibida por los directores de la película, los hermano Russo, con motivo de no filtrar ningún elemento de la trama de Vengadores: Endgame, objetivo que lograron conseguir a final de cuentas.

Sin embargo, Pratt no habría sido el único en realizar esta acción indebida, sino que un miembro desconocido de la producción hizo lo mismo. En el video de escasos veinte segundos, Zoe Saldana es la única protagonista y aunque la inocente secuencia no revela ningún elemento sensible de Vengadores: Endgame sí muestra una faceta desconocida de la actriz.

ZOE SPEAKING SPANISH WHILST DRESSED AS GAMORA IS THE ONLY VIDEO YOU NEED ON YOUR TIMELINES RIGHT NOW pic.twitter.com/oLOjdd7oQX — t // saw endgame (@peterquillsI) 29 de abril de 2019