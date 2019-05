¿Qué personaje interpreta Katherine Langford en 'Vengadores: Endgame'?

La más reciente película de Marvel Studios cerró satisfactoriamente más de un arco argumental de los conocidos superhéroes que llevan triunfando en la pantalla grande por más de una década, sin embargo, la cinta de los hermanos Russo también dejó algunas incógnitas de por medio.

Uno de los fichajes de Vengadores: Endgame (2019) que más causó revuelo en internet, fue el de Katherine Langford, actriz conocida por su interpretación de Hannah Baker en la polémica ficción de Netflix 13 Reasons Why (2017-2018).

Desde que la contratación de Langford fue anunciada a finales del año pasado, una serie de teorías al respecto de su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) inundaron los foros y las redes sociales. Muchos colocaban a la australiana como la versión adulta de Tony Stark y otros como Kate Bishop, la suplente de Hawkeye en la contraparte impresa de Marvel Comics.

Para los que ya han visto Vengadores: Endgame sabrán que Katherine Langford no aparece en ningún momento de las más de tres horas de metraje. Muchos suponen que habría sido omitida del corte final para no acrecentar aún más la duración de la cinta.

La teoría más comentada fue relacionar a Langford con Kate Bishop, sobre todo por las imágenes de una joven empuñando un arco en los tráileres del filme. Aunque su omisión de Endgame no confirma ni refuta esta especulación, los directores de la cinta Joe y Anthony Russo sí lo han comentado.

“Era parte de cómo queríamos que trabajaran los cerebros de la gente. Es decir que estaba ahí para que pensaran en Bishop, para jugar con la audiencia. No significa que no esa historia no saldrá nunca, pero había una razón por la que queríamos esa iconografía en la película”, mencionó Joe Russo en entrevista.