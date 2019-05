QUÉPASA: En 'Game of Thrones' tomaban café de Starbucks

Los fans enloquecieron con el capítulo cuatro de la Temporada 8 de Game of Thrones, pero no solo por lo emocionante de la trama, sino también por un tropiezo mayúsculo que dejó en ridículo a los realizadores. En una de las tomas, Daenerys aparece sentada frente a una mesa, donde, para sorpresa de todos, se encuentra un vaso de Starbucks.

¿Cómo termina un vaso de la popular franquicia de café en una toma de Game of Thrones? ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto? Son algunas de las preguntas que se plantean los seguidores de la serie.

Muchos fans tundieron a HBO por semejante error, pues el equipo de producción se demoró alrededor de 55 días en filmar el capítulo que fue transmitido el domingo. Por supuesto, no faltaron las burlas y los comentarios sarcásticos.

Sin embargo, otros fueron más lejos y dijeron estar convencidos de que no había sido un error; indicaron que era imposible no percatarse de la presencia del vaso de Starbucks, ya que ni siquiera se encuentra oculto entre otros productos, sino que está a la vista de todos.

De esta manera, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que todo se trate de una estrategia publicitaria pagada por Starbucks; dado que todos están hablando de ello y no pasó desapercibido, parece que dio resultado.

Hasta el momento, no se habían presentado situaciones similares en Game of Thrones, que no sería la primera producción en enfrentar un descuido de este tipo. Nadie olvida, por ejemplo, el avión que se aprecia en una escena de Troya, errores que, seguramente, valió un fuerte regaño a más de uno.

¿Tú que crees? ¿Error o publicidad?

Tardaron 55 noches en filmar el capítulo anterior. En este relajaron y se dejaron un macchiato de Starbucks sobre la mesa. #GameOfThrones pic.twitter.com/r8S64WjmuF — Fito Mendonca Paz (@fitomendonca) 6 de mayo de 2019

No sé porque todo mundo está diciendo que es un Starbucks cuando lo más lógico es que sea un Farbucks #GameofThrones pic.twitter.com/GCX4wBYtsX — BrandonBS (@SawBandas) 6 de mayo de 2019

Parece que en el episodio de ayer de juego de tronos hacía tanto frio que Daenerys se pasó por starbucks a comprar un café.

Pero quién demonios revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan??? pic.twitter.com/DXNZKzAesk — Pol Turrents (@polispol) 6 de mayo de 2019