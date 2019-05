Inicia el rodaje de la Temporada 10 de 'The Walking Dead'

The Walking Dead es una de las series más icónicas de la última década. Aunque actualmente es opacada por el fenómeno Game of Thrones y la popularidad de los servicios de contenido en streaming, la producción no se da por vencida y ya se encuentra rodando la Temporada 10.

Los números de la serie apocalíptica van a la baja, sin embargo, sigue siendo una de las series más influyentes de la televisión estadounidense. Además, The Walking Dead logró recuperar a varios de sus fans después de una Temporada 9 memorable, calificada como una de las mejores pese a la salida de Andrew Lincoln.

Esta semana, Norma Reedus, quien interpreta a Daryl Dixon, compartió en sus redes sociales una imagen donde aparece en el set de grabación, listo para rodar los nuevos episodios que extenderán el legado de la serie.

Asimismo, la fotografía muestra la silla de Carol, un personaje personificado por Melissa McBride; no podemos olvidar que son los únicos actores que se mantienen en la producción desde el inicio, pues hasta ahora no han sido victimados por algún zombi hambriento.

La amistad entre Daryl y Carol sigue fortaleciéndose, tras haber vivido momentos realmente trágicos y emotivos. Después de tantas pérdidas, es lógico que exista un lazo muy fuerte entre ambos.

La Temporada 10 de The Walking Dead llegará a la televisión el próximo otoño, poco después de su spin-off Fear The Walking Dead. En el caso de esta última, debutará en la pantalla chica el próximo 2 de junio.