Normalidad política y democrática, planeta Barbosa ante la BUAP

Durante diálogo franco y abierto con integrantes del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, resaltó que es hoy la gran oportunidad para devolverle a Puebla la normalidad política, democrática, social y económica, a fin de generar condiciones mediante las cuales se transforme el poder público.



Teniendo como escenario el Salón Barroco de la máxima casa de estudios, el abanderado de Morena, PT y PVEM resaltó que con la participación de las poblanas y los poblanos se están esculpiendo, en hechos políticos y sociales, nuevas condiciones para la entidad.

“Estamos generando condiciones para que todo lo que ha pasado alrededor de nuestro Puebla pueda ser diferente, lo cual creo será realidad siempre y cuando nos comprometamos”, dijo Barbosa Huerta.



En este encuentro realizado como parte de sus actividades de campaña y en el que estuvo acompañado por el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, el abanderado de Morena planteó que como titular del ejecutivo garantizará una sociedad de libertades donde no prive el miedo al gobernante como ocurrió en el pasado reciente.



“Hasta hace un año se actuaba con miedo”, dijo al reiterar que en su mandato habrá garantía de libertades y sociedad de derechos pues nunca más el poder público será para la venganza o para hacer el mal.

“La política y los políticos deben dignificarse”, agregó Barbosa Huerta.



A LA BUAP NUNCA LE FALTARÁN RECURSOS: BARBOSA



Ante el Consejo Universitario de la BUAP, Miguel Barbosa se comprometió a que durante su gobierno a la máxima casa de estudios nunca le faltarán recursos, “vamos a incrementar el apoyo para que nunca más tenga déficit y para ello nos sentaremos a dialogar después del 2 de junio”, indicó al resaltar que para ello el gobierno del estado habrá de recaudar con eficiencia.



Aseguró que se mantendrá diálogo permanente con la Rectoría de la BUAP a fin de abordar todos los programas de la Universidad y poder asegurar los recursos necesarios.



Por lo que se refiere a respuestas concretas sobre sus propuestas para la comunidad universitaria en materia de seguridad, el abanderado a la gubernatura anunció que se instalarán módulos de seguridad afuera, alrededor y en los propios campus, aclarando que ello no debe interpretarse como afectación a su autonomía, ya que el propósito es garantizar su integridad, además de establecer los botones de emergencia a fin de prevenir cualquier contingencia.



En lo que respecta a oportunidades de empleo para jóvenes universitarios, Miguel Barbosa respondió que se reactivará la economía del estado pues hoy está limitada y restringida, esto frena la generación de empleos no sólo para los estudiantes sino incluso para la sociedad en general.

“Se dice que el producto interno de Puebla crece, pero no hay un programa generalizado que propicie empleo para la gente”, expuso al destacar que se pondrá especial atención en este tema.



En cuanto a su propuesta en materia de tecnología e investigación, el abanderado explicó que no ve más ciencia y tecnología que no desarrolle esta casa de estudios, por lo cual mencionó que se gestionará con el gobierno federal una mayor vinculación a fin de que se incremente el presupuesto para este rubro a la Institución.

“Estableceremos montos para investigación, ciencia y tecnología a sabiendas de que la investigación sea útil en lo referente a productividad del campo y en general para cuestiones que favorezcan los sectores productivos de Puebla”.



Finalmente, en materia de medio ambiente, Barbosa Huerta reiteró su pronunciamiento en contra de los llamados proyectos de muerte y garantizó que no será aprobado ninguno que afecte al medio ambiente y los recursos naturales del Estado.

“Ahí está la Constitución, ahí están las leyes que regulan esos proyectos y no vamos a permitir que se afecte lo valioso del Estado de Puebla”, remató, al señalar que será creada la Procuraduría del Medio Ambiente.



Para concluir, ante el rector Alfonso Esparza y miembros del Consejo Universitario refirió que aún cuando no es egresado de esta institución, dijo sentirse orgulloso del papel que ha desempeñado esta casa de estudios pues de ella han egresado las y los mejores profesionistas de la entidad y es de aquí donde espera encontrar a los expertos que requerirá para desarrollar las diferentes acciones de gobierno.