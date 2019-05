Meghan Markle y el príncipe Harry tienen a su primogénito

La Casa Real británica anunció este lunes que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y el príncipe Harry han tenido a su primer hijo, un varón del cual todavía se desconoce su nombre.

La Casa Real también agradeció a todos los que están al pendiente del bienestar de la pareja y el nuevo miembro de la Realeza británica.

The Duchess of Sussex went into labour in the early hours of this morning.

The Duke of Sussex was by Her Royal Highnesses’ side. An announcement will be made soon.https://t.co/hFq0te2Owe — The Royal Family (@RoyalFamily) 6 de mayo de 2019