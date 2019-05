AMLO y Profeco exhiben a las gasolineras que 'más roban'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, presentaron este lunes las gasolineras que no dan litros completos a los usuarios.

El titular del organismo de defensa del consumidor explicó que se inmovilizaron a 41 estaciones por engañar a los clientes a la hora de despachar el combustible, aunque también dio a conocer la lista de las gasolineras que sí entregan los litros completos.

“El día de hoy tenemos información acerca de las gasolineras que no dan completo el litro y también las que sí dan litro de a litro (…) Todo esto para que nos ayuden los consumidores y que no sea en vano el esfuerzo que se está haciendo de que no aumente el precio de los combustibles”, señaló.