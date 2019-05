Maradona, dolido por derrota ante Atlético de San Luis

El director técnico de Dorados, Diego Armando Maradona, expresó su pesar tras haber sido derrotado el domingo pasado por el Atlético de San Luis, equipo que logró su pase automático a Primera División para la alegría de toda su afición.

El exfutbolista argentino dejó el estadio Alfonso Lastras cabizbajo, sin responder a las provocaciones de algunos hinchas rojiblancos. Esta ocasión, decidió no actuar de forma visceral y vivir la frustración de la derrota en silencio.

Maradona solo se dio tiempo a responder algunas preguntas de los medios de comunicación, pero fue bastante escueto en sus comentarios. Dejó claro que se trata de un trago amargo en su carrera, pero recordó que siempre ha salido avante de estas situaciones complicadas.

“Estoy triste por los jugadores, no por mí. Yo gané, perdí, empaté en la vida. Estuve al borde de la muerte, a mí esto no me hace nada. Créanme que estoy triste hoy”, declaró.