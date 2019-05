QUÉPASA: ¿Otra vez HBO GO? Se vuelve a caer la app y se desata la histeria

Desde hace cuatro semanas, los domingos son “domingos de Game of Thrones”. Este día se transmitió el cuarto capítulo de la popular serie de televisión, uno de los fenómenos de la pantalla chica de nuestro tiempo.

Sin embargo, los usuarios vieron su peor terror hacerse realidad. El servicio de HBO GO volvió a mostrarse intermitente y con fallas continuas, al grado de que era imposible visualizar la transmisión del antepenúltimo episodio de la Temporada 8 de Game of Thrones.

No es algo nuevo, ya que la aplicación y el servicio ha experimentado problemas similares ante la gran cantidad de fans que desean ver el episodio en tiempo real.

De esta manera, estallaron los memes y los comentarios de enfado; no es para menos, dado que un importante sector de los usuarios solo paga la suscripción para poder ver la transmisión de esta fantástica serie.

Uno intenta hacer las cosas bien contratando #HBOGO para ver la serie de forma legal y me salen con que no funciona a la hora que lo necesito. Era más feliz cuando lo veía pirata. — Edu (@luedoo) 6 de mayo de 2019