QUÉPASA: Se burlan de joven por su vestido ¡y la contratan como modelo!

La usuaria identificada en redes sociales como Thea Lauryn Chippendale publicó una fotografía posando con un vestido nuevo; jamás pensó que recibiría insultos y ofensas por parte de algunos de los internautas.

La joven decidió mostrar la conversación de un hombre llamado George, quien le envió un mensaje para criticarla por el vestido de ASOS que llevaba puesto. Las burlas fueron lamentables e hirientes, con una clara intención de hacer sentir mal a Thea.

Por supuesto, ella no tardó en responderle molesta por las agresiones.

Nuevamente, George no se quedó callado.

Men are trash. (Included the pic he’s on about ??) pic.twitter.com/3pi6NHl0Oy — Thea Lauryn Chippendale ?? (@theachippendale) 28 de abril de 2019