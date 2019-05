QUÉPASA: Tuiteros forzaron a productora a cambiar el aspecto de Sonic

Cuando se liberó el primer tráiler de Sonic La Película, los fans del personaje se volcaron sobre Twitter y expresaron su molestia por el aspecto del protagonista, el célebre erizo cuya principal virtud es correr a ultra velocidad.

Todo parecía que quedaría en un montón de quejas almacenadas en la red social, sin embargo, los estudios rectificaron el camino y anunciaron que cambiarían el diseño de Sonic, tras darse cuenta que este podía ser un aspecto clave a la hora de vender boletos.

Nuevamente, los tuiteros dejaron sentir su poder y la influencia de las redes sociales, lo que demuestra que están lejos de ser únicamente plataformas para compartir comentarios u opiniones, sino que tienen el potencial de hacer cambiar de parecer a las empresas.

Recientemente, uno de los programadores del juego original, Yuji Naka, se mostró muy agradecido con los fans por haber realizado semejante campaña en Twitter, pero también alabó la apertura del equipo de la película para rediseñar el aspecto de Sonic.

El texto de Yuji fue en respuesta a un comentario que hizo el director de la película, Jeff Fowler, quien explicó que existe un compromiso real de parte de todos los realizadores e involucrados en el filme para entregar un producto que sea del agrado de los fans.

The power of sonic fans is amazing. It is good to go in a good direction. Thank you so much for loving Sonic. https://t.co/uKiY2GLXjf — Yuji Naka / ? ?? (@nakayuji) 3 de mayo de 2019