QUÉPASA: Pedrito Sola hace divertida review sobre 'Avengers: Endgame'

Pedrito Sola es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana; el presentador, que ocupa un lugar de honor en el programa Ventaneando desde hace varios años, decidió compartir con sus fans su opinión sobre la película Avengers: Endgame.

Spoilers. Pedrito no se aguantó las ganas de ir al cine a ver la cinta que hizo reír, llorar y enmudecer a los verdaderos fans de Marvel. El conductor decidió ver el filme del momento, el cual se perfila para ser el más taquillero de toda la historia.

‘Es un enredo que, si uno no tiene en la memoria lo que ha sucedido en veintitantas películas anteriores, nadie entiende nada. La primera película, igual me van a querer matar los fans de esta saga de Vengadores. Esta se llama la Batalla Final, porque pues yo creo que aquí ya se acaba todo”, explicó.

Pedrito subió su video en Twitter para hablar de la trama de Avengers: Endgame, así como de las cosas que le gustaron y las que no le encantaron; en la mayoría de los casos, el presentador dijo que todo se le hizo demasiado confuso.

“La primera parte de la película que dura tres horas es aburridísima, no pasa nada. Y luego la segunda parte es medio medio, y luego ya la tercera parte es ya la batalla final a oscuras, obviamente, para que uno no vea bien lo que está pasando (…) No, no, no, un enredo, unas cosas muy raras”, agregó.