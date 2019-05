Intervención militar en Venezuela sería legal: Mike Pompeo

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que el presidente Donald Trump tiene puestas sobre la mesa todas las opciones sobre Venezuela, el país que está dividido entre quienes piden la salida de Nicolás Maduro y los que pugnan por su permanencia.

De acuerdo con Pompeo, el Gobierno de Estados Unidos podría tomar cualquiera de estos caminos sin temor a transgredir los acuerdos internacionales, ya que existe respaldo legal para cada una de ellos, incluyendo una posible intervención militar.

Mike Pompeo también desató una polémica al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Trump ordene una intervención militar en Venezuela sin contar con la aprobación del Congreso, algo que preocupa a los demócratas y sus opositores.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 de mayo de 2019