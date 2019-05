¡Imparable 'Canelo' Álvarez! ¿Qué sigue para el mexicano?

Saúl Canelo Álvarez logró vencer a Daniel Miracle Jacobs en su más reciente compromiso, una pelea que no fue sencilla para el tapatío, pero que logró solventar con experiencia y una mandíbula de acero pese a que su contrincante le propinó impresionante derechazo en los últimos rounds del combate. Ni siquiera se tambaleó.

En cuatro meses, Canelo podría reaparecer sobre el cuadrilátero para enfrentar un nuevo choque a puños, pero se desconoce quién será su rival. Siguen saliendo cartas sobre la mesa, pero es imposible asegurar con certeza lo que podría venir para el pugilista.

Entre las opciones, estaría el tercer y último combate de Canelo Álvarez contra Golovkin, después de que las dos anteriores peleas fueran memorables. El kazajo ha sido uno de los contrincantes más duros a los que se ha enfrentado el mexicano, con empate en 2017 y polémico triunfo del tapatío en 2018. No hay duda de GGG quiere la revancha.

?? Canelo Alvarez at the age of 28:



?? WBA Super-Welter

?? WBC Super-Welter

?? WBO Super-Welter

?? Ring Super-Welter

?? WBA Middle

?? WBC Middle (x2)

?? IBF Middle

?? Ring Middle (x2)

?? WBA ‘Reg’ Super-Middle pic.twitter.com/ZH4ZqFj3gd — Michael Benson (@MichaelBensonn) 5 de mayo de 2019