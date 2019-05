'The Rise of Skywalker': La última cinta de John Boyega en 'Star Wars'

Cuando a finales de 2015, J.J. Abrams revivió la franquicia galáctica en la pantalla grande con la llegada del séptimo episodio Star Wars: El Despertar de la Fuerza (2015), un nuevo elenco encabezado por Daisy Ridley, Oscar Isaac y John Boyega se apoderó rápidamente de la aceptación de los fanáticos.

Aunque ha habido rumores sobre una se producida por Disney+ enfocada en Poe Dameron y Finn, personajes interpretados por Oscar Isaac y John Boyega, respectivamente, este último no piensa que esta posibilidad terminará haciéndose realidad.

En este sentido, Boyega insinuó en una entrevista con el medio Comic Book durante la pasada Star Wars Celebration en Chicago que el próximo episodio de la saga, Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), será su última participación en la franquicia.

.@JohnBoyega talked to us about his chemistry with his @StarWars #EpisodeIX co-stars, his beef with BB-8, and how he “honestly thinks” he will never play Finn again pic.twitter.com/4FspZCcITJ — MTV NEWS (@MTVNEWS) 18 de abril de 2019