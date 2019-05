Cuatro películas desarrolladas por Fox son canceladas por Disney

La compra de Fox por parte de Disney le ha traído al estudio del ratón una innumerable cantidad de licencias que, ahora puede utilizar a su antojo. Algunos de estos proyectos se encontraban en plena fase de desarrollo de los cuales, un puñado se ha respetado su producción y otras se han cancelado definitivamente.

Cuatro de estas películas en particular han sido detenidas por Disney y no verán la luz a la brevedad, aunque esto no significa que no lleguen en algún momento del futuro a la pantalla grande en sus propias manos o en las de un estudio diferente.

Estas cintas son News of the World que estaría protagonizada por Tom Hanks, la adaptación cinematográfica de la obra literaria de Angie Thomas, On the Come Up, la también adaptación fílmica del cómic de David Petersen Mouse Guard y el drama con Woody Warrelson Fruit Loops.

Las dos primeras producciones antes mencionadas tuvieron el tratamiento de cambiar de productora. Por un lado, News of the World se habría trasladado a Universal conservando a Tom Hanks en su plantilla. Con respecto a On the Come Up, se habla de Paramount como su nuevo estudio.

Sin embargo, tanto Mouse Guard como Fruit Loops no han contado con la misma suerte y se rumora que Disney las habría cancelado indefinidamente. El motivo principal ha sido el coste de producción de ambas.

Aunque estas producciones podrían ser rescatadas por un estudio diferente o retomadas en el futuro por la propia Disney, sorprende que la producción de Mouse Guard, inspirada en los cómics homónimos de David Petersen, haya sido detenida a una semana de su comienzo.