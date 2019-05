Donald Trump resta importancia a ejercicio norcoreano

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al lanzamiento por parte de Corea del Norte de proyectiles de corto alcance este viernes.

En este sentido, el mandatario norteamericano aseguró que cree que el líder norcoreano, Kim Jong-un, “no hará nada” que pueda impedir que su país desarrolle su “gran potencial económico”.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de mayo de 2019