Poca respuesta al llamado de Juan Guaidó en Venezuela

El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la ciudadanía a exigir a los militares a dar la espalda al presidente oficialista Nicolás Maduro para llevar a cabo la transición política en el país.

Sin embargo, apenas un centenar de personas se reunieron Caracas y acudieron a los cuarteles a pedir a los militares que se levanten contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El grupo más numeroso se dirigió hacia el control militar de la residencia presidencial La Casona, que hace años no ocupa ningún mandatario, donde fueron frenados por un grupo de policías que cortaban el paso equipados con equipos antidisturbios.

Los manifestantes intentaron dialogar y entregar el documento de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional que les garantiza el perdón jurídico si se rebelan contra Maduro.

“He venido porque hay que luchar por la libertad, en este país, cada día vamos de mal en peor, no tenemos comida, no tenemos medicinas, no tenemos ningún beneficio de lo que el gobierno está llamado a hacer”, comentó Martín Mora, una de las personas que acudieron hasta el lugar.