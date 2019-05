Amazon le responde a Woody Allen por su millonaria demanda

El movimiento #MeToo ha afectado a diversos realizadores mundialmente reconocidos, tal es el caso del cuatro veces ganador del Premio Oscar Woody Allen quien actualmente pasa por una serie de acusaciones por supuesto abuso sexual provenientes de su hija adoptiva Dylan Farrow.

Dicha situación fue inmediatamente considerada por Amazon Studios, productora que había contratado al cineasta por un periodo de cuatro años, en los cuales estrenaría un filme de manera anual. Este acuerdo fue finalizado por el estudio argumentando la situación legal de Woody Allen.

Sin embargo, Woody Allen demandó a Amazon por cargos de incumplimiento de contrato por una cantidad de 68 millones de dólares. Esta acción judicial habría sido desestimada por la empresa, el grupo legal defensor de la productora defiende que se realizó un pago anticipado al realizador y debido a la disolución del contrato, la productora no podrá recibir ganancia alguna.

Amazon Studios pagó una cantidad de 10 millones de dólares a Woody Allen al momento de firmar su contrato de cuatro años. Posteriormente, se desconoce el monto invertido por el estudio para la producción de la cinta A Rainy Day in New York que tuvo un presupuesto de 25 millones.

“Las acciones de Allen y sus consecuencias hicieron que Amazon nunca pudiera recibir beneficios del acuerdo de cuatro películas, a pesar de haberle pagado 10 millones de dólares por adelantado al firmarlo. Por ello, la empresa justificó terminar su relación con el cineasta”, mencionó el sitio The Wrap en entrevista.

A Rainy Day in New York fue rodada a lo largo de 2017 e incluye una plantilla de actores como Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Annaleigh Ashford, Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers, Kelly Rohrbach, y Suki Waterhouse.

Se sabe que Woody Allen ya finalizó la fase de postproducción de la cinta y ha estado lista para su estreno desde hace poco menos de un año. Sin embargo, Amazon decidió posponer el estreno de la película hasta que su terna legal se solucione.