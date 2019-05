Avión comercial se sale de la pista y termina en el río con 143 personas

Durante la noche del pasado viernes, un avión comercial Boeing 737 con 143 personas a bordo se salió de la pista y terminó cayendo en el río St. Johns, muy cerca de Jacksonville, Estados Unidos. La escena del incidente, que afortunadamente no cobró vidas humanas, se viralizó en las redes sociales.

La Policía local confirmó los hechos que involucraron al vuelo de la compañía aérea Miami Air International, el cual provenía de la famosa base militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.

De la misma manera, las autoridades norteamericanas precisaron que en el avión viajaban un total de 136 pasajeros y siete tripulantes; aunque no se registraron víctimas mortales, 21 personas sí sufrieron lesiones menores y tuvieron que ser atendidos por el personal de emergencia.

El despistaje del Boeing 737 causó gran expectación entre el pueblo estadounidense; incluso, el alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, confirmó los hechos y aumentó la preocupación durante las primeras horas ante el temor de que alguien hubiera perdido la vida.

La Estación Aérea Naval de Jacksonville detalló que el incidente aéreo se presentó el viernes a las 21:40 horas locales, sin que hasta el momento se conozcan exactamente las causas del siniestro que puso en riesgo la vida de los pasajeros y la tripulación.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 de mayo de 2019