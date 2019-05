QUÉPASA: ¡May The 4th Be With You! Así celebran los verdaderos fans el Día de Star Wars

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una conmemoración que surgió un tanto accidentada, pero que llegó para quedarse por la gran pasión con que la viven los auténticos fans del universo creado por George Lucas.

El Día de Star Wars se originó a raíz de una publicación que apareció en el diario inglés London Evening News el 4 de mayo de 1979. En ella, se hablaba de que los integrantes del Partido Conservador felicitaban a Margaret Thatcher por haber ascendido al poder como primera ministra.

En el texto, apareció la frase “May the 4th Be With You”, que hace alusión directa a la frase más popular de la saga creada por Lucas: “May the Force Be With You” (Qué la fuerza te acompañe). Si eres un auténtico fan, no hay necesidad de explicarte el significado de esta frase; para aquellos que no estén demasiado letrados en el tema, se refiere a una expresión ampliamente ocupada entre los guerreros jedi para desearse “buena suerte” en sus labores o misiones.

A través de las redes sociales, el Día de Star Wars ha ido ganando en importancia hasta figurar siempre entre las tendencias y trending topics. Este sábado no fue la excepción, pues basta darse una vuelta por Twitter para comprobar la pasión con que se vive la fecha.

A continuación, Sexenio presenta los mensajes más emotivos, locos y extravagantes del Día de Star Wars, todos ellos acompañados con el hashtag #MayTheFourthBeWithYou.

Otro #MayTheFourthBeWithYou que nadie me ha llevado a Disneyland a celebrarlo... ?? Ok, bai. pic.twitter.com/VVQf6BaZLj — You can call me Nat ? (@Lady_Talon) 4 de mayo de 2019

Hoy es el #StarWarsDay y si tuviera que decir cuanto me ha entretenido esta Saga no entrarían en estos 280 caracteres así que solo gracias y #MayTheFourthBeWithYou pic.twitter.com/ysP9lWnlZO — Julio (@potkenobi) 4 de mayo de 2019

En mi escena favorita de STAR WARS no hay batallas ni explosiones ni siquiera está Darth Vader. De hecho, dura poco más de treinta segundos, pero MENUDOS TREINTA SEGUNDOS #StarWarsDay #MayTheFourthBeWithYou pic.twitter.com/vwJRaqSKyb — José Mellinas (@JoseMellinas) 4 de mayo de 2019

4 de mayo, Día de Star Wars. May the 4th be with you.#MayTheFourthBeWithYou pic.twitter.com/WZFRGZwSQh — Umbrella City (@Paraguastown) 4 de mayo de 2019