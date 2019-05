El lado oscuro de los 'X-Men' en los pósteres de 'Dark Phoenix'

La campaña de promoción de X-Men: Dark Phoenix (2019) ha ido acrecentando la expectación por la penúltima cinta de los mutantes a cargo de 20th Century Fox. En esta ocasión, la compañía ha lanzado diez carteles promocionales enfocados en los personajes principales de la cinta.

Se sabe que el mensaje de la película dirigida por Simon Kinberg siempre ha sido representar la oscuridad de los superhéroes mutantes de Marvel, hecho que acentúan en los últimos pósteres del largometraje.

Si bien, el único personaje al que se la ha dado este tratamiento del lado oscuro de manera explícita es el personificado por Sophie Turner, Jean Grey. Sin embargo, según el mensaje central de su nueva propaganda donde aseguran que todos sus protagonistas lo demostrarán.

Los diez gráficos presentan a James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, la antes mencionada Sophie Turner y Jessica Chastain, cuyo personaje aún se mantiene como una incógnita.

Every hero has a dark side. Check out the new character posters for #DarkPhoenix in theaters June 7. pic.twitter.com/gHgOP1wb6A — 20th Century Fox (@20thcenturyfox) 29 de abril de 2019

Las primeras proyecciones de X-Men: Dark Phoenix han tenido impresiones divididas, algunos críticos definen su trama como una muy similar a la de X-Men: La Batalla Final (2006), sin duda, una de las producciones más criticadas de la franquicia.

Every hero has a dark side. See Professor X, Mystique, Magneto and Beast in theaters June 7. #DarkPhoenix pic.twitter.com/u1UHliTCh5 — 20th Century Fox (@20thcenturyfox) 29 de abril de 2019

El funcionamiento del largometraje podría deberse a las diversas posposiciones que ha sufrido su estreno, así como las modificaciones que se sabe que Simon Kinberg ha realizado a raíz de la influencia de Disney tras la compra de Fox como la rumorada exclusión de los Skrull en su argumento original.

Every hero has a dark side. See Quicksilver, Cyclops, Storm and Nightcrawler in theaters June 7. #DarkPhoenix pic.twitter.com/K6KRUwbFkz — 20th Century Fox (@20thcenturyfox) 29 de abril de 2019

De cualquier manera, X-Men: Dark Phoenix llegará a cines comerciales de todo el mundo el próximo 7 de julio. Posteriormente, The New Mutants (2019) cerrará el universo mutante iniciado por Fox hace más de 20 años.