Gobiernos anteriores permitieron actividades ilícitas en Acajete: Barbosa

Acajete, Pue.- Ante miles de simpatizantes de este municipio, Miguel Barbosa Huerta, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Puebla, reveló que el paso de ductos de combustible por esta zona, provocó que anteriores administraciones permitieran que se alojaran actividades ilícitas; pero aseguró que cuando sea gobernador desterrará la delincuencia y devolverá el buen rumbo a su gente.



“Acajete es un municipio que tiene una situación geográfica espléndida, están conectados para todos lados; además de que pasan ductos de combustible, por ello aquí anteriores gobiernos y sus representantes del nivel federal, estatal y municipal permitieron actividades ilícitas y que la gente desviará su camino”, expresó al resaltar que trabajará por lograr el bienestar de los pobladores de este municipio.



Al respecto, Miguel Barbosa garantizó que como gobernador será expulsada toda la basura que en consecuencia se vino a alojar en esta región, y para ello en primera instancia será restablecida la seguridad, y a la par se impulsará la enorme actividad productiva de la zona.



“Tienen tierra productiva, el comercio que pueden desarrollar es de alto nivel”, refirió el candidato.



Precisó que durante sus encuentros con las y los poblanos sus planteamientos son sencillos y atendibles: solo quieren vivir en paz, tener trabajo, acceso a servicios y seguridad. En eso vamos a trabajar los tres niveles de gobierno, indicó al referir que si su actividad es el campo dará apoyo con programas reales.



Por ello, el candidato de Morena, PT y PVEM señaló que promoverá y fortalecerá una gran coordinación entre todos los órdenes de gobierno y los poderes públicos a fin de que la gente tenga acceso a la salud, educación, vivienda y servicios adecuados.



“Si un gobierno no da seguridad, no da trabajo, no da educación y no da salud, es un gobierno que no sirve”, concluyó Miguel Barbosa.



A este acto de campaña asistieron el diputado local Miguel Trujillo; los diputados federales Saúl Huerta y Edgar Guzmán; así como David Hernández Mena, líder regional; además de autoridades auxiliares de las comunidades de Tepetzala, Santa María, Tlaxco, La Magdalena, Apango, Tlacamilco y San Antonio.