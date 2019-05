Miguel Barbosa asegura que no aspira anular las fuerzas políticas diferentes a Morena

Los Reyes de Juárez, Pue.- Al acudir a un encuentro de campaña en este municipio, Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que no busca la anulación de las fuerzas políticas diferentes a Morena.



“No busco la anulación de todas las fuerzas políticas en favor de la fuerza política a la que pertenezco, yo veo que es momento de estar unidos”, anunció Barbosa Huerta a los presentes.



Al respecto, precisó que aun cuando en este municipio la votación fue a favor de un candidato emanado del PAN, lo ve como un asunto que reconoce y respeta, puesto que la Puebla de hoy requiere la respuesta de sus gobiernos y esa es la principal razón para estar unidos y poder trabajar en forma conjunta gobierno federal, estatal y municipal.



“La Puebla de hoy requiere la respuesta de sus gobiernos municipales, quienes a su vez requieren el apoyo del estado y éste a su vez necesita el apoyo del gobierno federal; no habrá progreso si no hay coordinación entre los niveles de gobierno”, refirió en su mensaje.



Envuelto en un ambiente de alegría, el abanderado asentó que han sido malos gobiernos los que han provocado distanciamiento con la sociedad, por lo que urgió a que hagamos este momento de unión y reconciliación.



Miguel Barbosa recalcó que dentro de su administración se erradicará toda clase de actitud autoritaria y se privilegiará la disposición al diálogo, al entendimiento y al apoyo de la gente.



Para finalizar, el candidato de Morena, PT y PVEM aseguró que trabajará de la mano del edil de los Reyes de Juárez en rubros como la seguridad pública, acceso a mejores servicios médicos y educativos e impulsará la actividad agrícola de la región.



En tanto, al hacer uso de la palabra el edil del lugar Manuel Herrera refirió que sabe la trayectoria y gestiones realizadas por Barbosa Huerta en beneficio de esta región, por lo que los pobladores que representa lo van a apoyar en este camino que culminará con el arribo a la gubernatura del Estado.



“Conozco a quien hoy es candidato a gobernador, hombre de trabajo y compromiso, y me consta de las ganas que tiene de transformar a Puebla”, dijo el alcalde Manuel Herrera.



Cabe mencionar que en un ambiente de fiesta, algarabía y cohetes, los pobladores del lugar dieron la bienvenida al abanderado de Morena, destacando la participación de una banda musical integrada por alumnos de instituciones educativas de la localidad.



Entre los asistentes a este acto de campaña se encontraron el diputado local Raymundo Atanasio; los diputados federales Saúl Huerta y Edgar Guzmán; así como autoridades municipales, además de ediles de juntas auxiliares, comisariados ejidales, además de líderes y representantes vecinales de la zona.