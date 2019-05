Honestidad en manejo de recursos para obra pública, garantiza Barbosa

En reunión con empresarios y trabajadores de la construcción, Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, dejó en claro que durante su mandato habrá un escrupuloso manejo en los recursos que se apliquen para la obra pública además de que no se pedirá porcentaje alguno y menos algún tipo de “moche” para su autorización y ejecución.



Ante cerca de 700 asistentes a este convivio con motivo de la Santa Cruz, el abanderado a la gubernatura se comprometió a que la honestidad en el manejo de los recursos, así como la limpieza y legalidad durante los concursos, estará garantizada para todos aquellos que busquen participar en las convocatorias que a este respecto emita el gobierno del estado.



“Que quede perfectamente claro, el gobierno no les va a pedir ningún porcentaje, ningún “moche” para bajar la calidad de las obras, no ivaya a ser que al poco tiempo las obras que ejecuten, debido a ese condicionamiento, sean una obras de baja calidad que todos los días se estén deteriorando”, dijo Miguel Barbosa.



Al respecto el abanderado a la gubernatura aseguró que no habrá más círculos de privilegios ni más beneficiados predestinados, y aseveró que se habrán de encontrar los mecanismos para que el dinero del presupuesto se quede en Puebla, pero con la condición de que los proyectos de los constructores poblanos sean los mejores y los de más bajo precio, pero sobre todo manejo de calidad.



Barbosa Huerta lamentó que en Puebla se haya vuelto una cotidianidad estas prácticas de corrupción, no sólo en el sector de la construcción sino en todos los gremios, mismas que como gobernador se va a encargar de erradicar y garantizó que su gobierno actuará con limpieza, solamente de esta manera se va a poder crear una sociedad equilibrada y justa.



Finalmente, al reconocer la importancia que tienen los trabajadores de la construcción, el abanderado a gobernador de Morena, PT y PVEM dijo que asumía como suya la unidad en torno al trabajo y ofreció diálogo abierto y permanente a los constructores de Puebla.