Exige Morena a Santiago Creel frenar la guerra sucia

En relación a las miles de llamadas realizadas a las y los poblanos, en donde se difama y se lanzan mentiras al candidato a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, el vocero de la campaña, David Méndez Márquez informó que ya se tiene detectado el lugar de donde provienen y este está relacionado con el ex senador panista Santiago Creel Miranda, por lo que le exigió tajantemente detenga su guerra sucia y saque las manos de este proceso electoral.



Méndez Márquez destacó que la guerra sucia emprendida por el PAN y su candidato Enrique Cárdenas se ha ido incrementando semana a semana, debido al bajo rendimiento de la campaña panista.



“Esto no les va a funcionar a los panistas, es una estrategia ya verdaderamente fallida, pero el dato relevante es que tenemos información que todas estas llamadas están saliendo de un ‘call center’ que ya ha sido utilizado por el propio partido Acción Nacional en otras campañas; y en el caso particular de Puebla en la campaña del año pasado y que quien está totalmente en relación directa a este ‘call center’ es el connotado panista Santiago Creel Miranda”, recalcó David Méndez.



El vocero de campaña destacó que no fue coincidencia la visita de Creel Miranda a Puebla en días recientes y que ahora se efectúen este tipo de llamadas para “apoyar” la campaña del candidato del PAN.



“Ya es justo que el propio candidato Enrique Cárdenas, que se decía el candidato impoluto, el candidato supuestamente de la ‘honestidad’, detenga esta guerra sucia… Ahora resulta que en función de todo su proceder y el equipo que lo acompaña ya se convirtió en el candidato de la guerra sucia, ojalá detenga esto porque no es por esa vía con la que va a conseguir un solo voto”, expresó David Méndez.



Sobre el supuesto “crecimiento” en las preferencias electorales del candidato panista Enrique Cárdenas, el vocero compartió dos encuestas publicadas este viernes 03 de mayo en donde la ventaja de Miguel Barbosa sobre sus contendientes es de más de 27 puntos.



“Es absolutamente falso que este repuntando Cárdenas su posicionamiento en la capital, lo desmienten de manera categórica estos dos ejercicios publicados este viernes, en donde en el primero, solo en la capital, Miguel Barbosa le lleva 27 puntos de ventaja y en el segundo publicado por el grupo Status, de una encuesta del Buró de Estrategia y Análisis del Poder (BEAP) le lleva 22.4 puntos de ventaja; prácticamente es absolutamente falso que el señor Enrique Cárdenas esté creciendo en posicionamiento en la capital, es una mentira más de los panistas y de este señor”, concluyó David Méndez.