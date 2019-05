Rian Johnson, David Benioff y D.B. Weiss: El futuro para 'Star Wars'

Este año, la franquicia creada por George Lucas hace más de cuarenta años llegará a su fin, al menos tal y como se le ha conocido desde la primera Star Wars (1977), posteriormente bautizada como el Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

La esencia de la saga galáctica ha girado en torno de la familia Skywalker durante todo este periodo de tiempo, sin embargo, esta situación cambiará tras el próximo Episodio IX, Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

Después de este evento fílmico, el futuro de una de las franquicias más populares a nivel global es incierto, pero se conoce el nombre de los responsables quienes encabezarán esta nueva etapa. Ellos son tres individuos, Rian Johnson, David Benioff y D.B. Weiss.

El primero de ellos es un viejo conocido de este universo, Rian Johnson, director y escritor del polémico Episodio VII, Los Últimos Jedi (2017). Desde su fichaje para esta cinta, se sabe que Lucasfilm le encomendó la realización de una nueva trilogía.

Después serán David Benioff y D.B. Weiss los orquestadores para una nueva etapa. Estos realizadores son conocidos por ser los creadores de la condecorada ficción de HBO Game of Thrones (2011-2019).

A pesar de la dividida aceptación del público en general hacia Rian Johnson hay que reconocer que su largometraje es el más distante de la franquicia galáctica, así que habría que basarse en este filme para predecir lo que ofrecerá su trilogía.

En el caso de Benioff y Weiss habría que esperar una historia de una naturaleza similar a la exitosa Game of Thrones, con una premisa más madura y con un posible enfoque hacia un público adulto.

Por el momento, la saga se despedirá momentáneamente de la pantalla grande con la próxima Star Wars: The Rise of Skywalker que tiene un estreno previsto para el 20 de diciembre del año en curso. Antes llegará la primera ficción televisiva en formato live action The Mandalorian (2018) con el debut de Disney+ en territorio estadounidense.