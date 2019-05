Barbosa impulsará a las mujeres

Las mujeres son una prioridad en la agenda de trabajo del candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En este proceso electoral ha difundido el apoyo que recibirán todas ellas en caso de ganar las elecciones del domingo 2 de junio.

Recientemente sostuvo una reunión masiva con mujeres, donde detalló las iniciativas que tiene dentro de su agenda de trabajo, como una reforma constitucional y legal para poner a Puebla a la vanguardia de los derechos de las mujeres.

“Esta reunión es para las presentes y no presentes; es para las desaparecidas; es para las violentadas; para las muertas por ello debo decirles que ante los datos escalofriantes de la realidad en Puebla impulsaremos políticas transversales y políticas presupuestales que garanticen los derechos de este sector”.

Miguel Barbosa señaló que actualmente las mujeres juegan un papel importante para la transformación de Puebla por lo que aseguró que durante su mandato como gobernador impulsará acciones que permitan una verdadera agenda de género y por consecuencia mejores oportunidades de desarrollo profesional y personal.

Calificó de escalofriante la realidad que vive Puebla en el tema de mujeres, pues, mientras la media nacional de desaparecidos en el país registra a 7 hombres de cada 10; en Puebla de 10 desaparecidos, 6 son mujeres; “el grado de impunidad, los protocolos de investigación son nulos, no se aplican”, resaltó al afirmar que la declaratoria de género no sirve de nada si no hay una fiscalía especializada.

El candidato también ha dado a conocer que su esposa, Rosario Orozco, será una aliada y consejera en temas de mujeres.

Además remarcó que desde Morena se ha propiciado el apoyo y el impulso a las mujeres, y puso como ejemplo su compromiso de proponer un gobierno paritario donde las mujeres ocupen un 50 por ciento de posiciones gubernamentales.

“Pero quiero decirles que este compromiso no va a representar nada si no hay el impulso de políticas presupuestales y transversales, por ello vamos a crear condiciones de igualdad”.