'The Perfection', la película de terror que reventará Netflix

Netflix continúa con su estrategia de estrenar títulos originales y de alta calidad, producciones al más puro estilo de Hollywood que puedan disfrutarse en la comodidad del hogar. En el género de terror, este mes llegará una cinta que ha recibido comentarios positivos por parte de la crítica, se trata de The Perfection.

La plataforma de contenido en streaming tiene interés en fortalecer su catálogo del género de terror, después de haber logrado buenos resultados con series y películas de este tipo. Pese a que Bird Box obtuvo críticas aceptables, ningún filme ha logrado entusiasmar tanto a los especialistas y expertos en cine como The Perfection. Luce muy prometedora.

La trama va sobre una joven que está obsesionada en alcanzar la perfección a la hora de tocar el violonchelo, sin embargo, se empiezan a presentar una serie de sucesos siniestros a su alrededor.

El trabajo del director Richard Shepard es sencillamente descomunal, aseguran los afortunados que ya pudieron ver la cinta antes de su estreno en Netflix, e incluso la prensa especializada se ha rendido a sus pies por los resultados conseguidos.

Asimismo, el sitio web Rotten Tomatoes presenta The Perfection con 75 por ciento de críticas positivas, una cifra muy elevada y que seguramente subirá una vez que se concrete su lanzamiento. La fecha de estreno es el próximo 24 de mayo.

El elenco está encabezado por Allison Williams, quien también cosechó comentarios muy positivos por su trabajo actoral. No es una novata en el género, ya que probó suerte filmes como Get Out, otra de las películas que salieron con puntaje alto ante la crítica.