Trump y Putin ¿negociaron sobre Venezuela?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este viernes una llamada telefónica de larga duración con Vladímir Putin, el gran líder y presidente de Rusia. Entre los temas centrales estuvo la crisis de Venezuela, país que vive su momento más convulso en lo que va de 2019.

De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, la llamada telefónica también sirvió para dialogar sobre otros temas, tales como la desnuclearización de Corea del Norte y la divulgación del informe Mueller, este último motivo de conflicto entre ambos países.

No es un secreto que Estados Unidos y Rusia están en bandos contrarios en Venezuela, uno desconociendo a Nicolás Maduro como presidente y otro estrechando relaciones con el régimen chavista. El respaldo de países como Rusia y China sigue dando aire al gobierno actual, mientras que Trump se ha puesto del lado de Juan Guaidó.

No es la primera vez que ambos mandatarios sostienen una conversación sobre la situación en Venezuela; información oficial indica que ambos líderes mundiales han dialogado sobre este tema en al menos seis ocasiones.

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2019