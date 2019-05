Tijuana vs. Puebla, duelo a muerte por la Liguilla

Este sábado se vivirá un partido lleno de emociones y adrenalina entre Tijuana y Puebla; los Xolos saldrán de locales para conseguir el boleto a la Liguilla, pero se enfrentan al inconveniente de que La Franja llega con necesidad de triunfo para meterse en la Fiesta Grande. Un duelo a muerte y el más atractivo de esta última jornada de la temporada regular.

Así es como empiezan los aficionados a hacer sus cuentas; mientas que a Tijuana le basta con el empate para clasificarse, los pupilos de El Chelís saben que requieren de los tres puntos para ganarse ese boleto que los meta en la pelea por el campeonato.

En entrevista para Marca Claro MVS, José Luis Sánchez Solá aseguró que jamás se imaginó que llegarían a este encuentro con posibilidades de meterse en la Liguilla.

“Era un equipo que no tenía alegría, que estaba en un muy mal momento, que tenía jugadores muy buenos, pero en un bajo nivel; no mal entrenados, sino mal momento. Entonces a ver de qué manera jugábamos lo más posible y se acabó, pero que al final de cuentas íbamos a ser invitados al partido que, para mí, es el más importante porque define quién va a la Liguilla; para nada, ni por asombro”, comentó.

De la misma manera, Sánchez Solá habló sobre su posible renovación con el equipo, independientemente de lo que suceda el sábado en Tijuana. Para muchos hinchas del club, no hay duda de que el entrenador debería seguir en el banquillo de los camoteros.

“Afirmé que si se hacía una cantidad de puntos, seguía sin platicarlo, pero no hay mucho qué platicar porque la gente tiene una ilusión, porque, te das cuenta que, agradezco la oportunidad, pero sí un poquito más de cobijo porque luego me entran unos chiflones por los pies”, señaló.

Chelís refrendó nuevamente su gran cariño por la ciudad de Puebla y su gente, por lo que siempre ha sentido el compromiso y el deber de darles la mayor cantidad de alegrías posibles.

“Porque de alguna manera, a mí me agarraron de la tribuna, desde los 5 años vengo siguiendo al Puebla y tengo la afición y un gran cariño por la ciudad. Me agarraron de la tribuna y me pusieron a dirigir y sé perfectamente, como otros muchos, lo que le gusta a la afición”, concluyó.