El final de Penny será lo más conmovedor del mundo: Kaley Cuoco

Kaley Cuoco es una de las actrices que saltó a la fama mundial por la serie The Big Bang Theory; con el papel de Penny, logró ganarse el cariño de todos los fans gracias a su carácter inocente, rebelde y distraído. Pero ¿cuál será su final en la producción que emitirá su último capítulo el próximo 16 de mayo?

La propia Kaley Cuoco se encargó de adelantar el efecto que tendrá el cierre de esta aventura dentro de la serie, el desenlace para aquella joven de Nebraska que siempre persiguió el sueño de ser una afamada actriz.

“Es el final más bonito que he visto nunca, y me encantan los desenlaces. Es muy conmovedor (…) Van a llorar, pero en un sentido dulce. No sé cómo describirlo más que diciendo que es la cosa más dulce de este mundo”, declaró en una entrevista para ETOnline.