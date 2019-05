Redes sociales fortalecen la libertad de prensa: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje este viernes en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha dedicada a promover el respeto a este derecho fundamental dentro de las democracias.

En conferencia matutina, López Obrador dijo que la libertad de prensa se fortaleció de forma considerable con la eclosión de las redes sociales; la masificación de estas plataformas permite a millones expresar con total libertad y sin restricciones su forma de pensar.

El mandatario mexicano indicó que las redes llegaron a transformar la vida pública del país, un cambio positivo porque brinda herramientas a los usuarios para presentar su forma de pensar, debatir, conversar, intercambiar opiniones y refutar argumentos.

A pesar de que valoró como positiva la contribución de las redes sociales, López Obrador consideró que estas plataformas se pueden mejorar a partir de un mejor desarrollo tecnológico y esquemas de publicidad más responsables por parte de las empresas.

“[Antes] no había forma de responder, no había manera de salirse del cerco cuando querían destruir a alguien. Entonces vienen las redes sociales y tiene uno la posibilidad de responder (…) Unos sostienen que las redes sociales no sirven, que están llenas de infundio, rabia, odio, pues sí, está mal, pero hay la garantía de que nos podemos manifestar”, agregó.