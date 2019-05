'Chicharito' asegura que Raúl Jiménez está a un nivel superior

Javier Chicharito Hernández no ha pasado por alto la brutal temporada de Raúl Jiménez en el Wolverhampton, equipo al que llegó como caído del cielo para convertirse en su mayor referencia en ataque en su primera temporada.

El máximo romperredes de la historia de la Selección Mexicana llamó a la prensa a no compararlos, sobre todo, porque viven momentos muy diferentes. Chicha aceptó que él tuvo una terrible temporada, mientras que Jiménez brilló en todo campo que pisó.

“Raúl no está compitiendo conmigo, imagínate compitiendo conmigo que yo no tuve una buena temporada, compárenlo con los mejores”, declaró.

Chicharito criticó que la prensa compare a los mexicanos con sus compatriotas, algo que no es negativo, pero que refleja un poco la carencia de aspiraciones. De esta manera, llamó a los periodistas deportivos a ponerlo al nivel de Kun Agüero, Mané o el propio Salah.

“Creemos que empujar a un mexicano es comparándolo con otro mexicano, no cabrón. Comparen a Raúl con Kun Agüero y empújenlo, o con Salah o Mané, al mejor mexicano en la temporada de la Premier League vamos a empujarlo y claro hacerlo ver que no tiene los 20 goles y que no va a llegar a los 27, pero le faltaron muy pocos”, explicó en entrevista para Fox Sports.