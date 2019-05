Fallece Peter Mayhew, intérprete de 'Chewbacca' en 'Star Wars'

El actor que interpretó a uno de los personajes más icónicos de la saga creada por George Lucas hace más de cuarenta años, el fiel compañero wookie de Han Solo, Chewbacca, Peter Mayhew falleció el pasado 30 de abril a la edad de 74 años en su casa localizada en el norte de Texas.

Así lo aseguró la familia de Peter Mayhew a través de un comunicado compartido en las redes sociales del actor. Según la información, el deceso del británico habría sucedido pacíficamente junto a sus familiares más cercanos.

Aunque desde hace un par de años, Mayhew ya no interpreta a Chewbacca (su última aparición fue en Star Wars: El Despertar de la Fuerza en 2015) los fanáticos siempre recordarán los icónicos dos metros de altura y su carisma que expresaba a través del pesado disfraz que portó desde la primera cinta de La Guerra de las Galaxias (1977).

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 de mayo de 2019