Kate del Castillo sobre el abuso de las autoridades en México

Después de un periodo de exilio en el extranjero tras ser vinculada por presuntos cargos de operaciones ilícitas y lavado de dinero por mantener comunicación con Joaquín El Chapo Guzmán, Kate del Castillo regresó a territorio mexicano por un compromiso profesional.

El público mexicano recibió con los brazos abiertos a Kate del Castillo quien fue fichada para participar en la cinta de Will Simith y Martin Lawrence Bad Boys for Life (2020), producción que rodó algunas escenas en el país.

Durante su estancia, Del Castillo fue cuestionada sobre su situación legal y el estado de la demanda en su contra emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) cuando Enrique Peña Nieto continuaba como líder del ejecutivo.

La protagonista de la ficción original de Netflix Ingobernable (2017-2018) alentó a los ciudadanos de México a exigir a las autoridades, debido a que una sociedad participativa con los funcionarios público obtiene mejores resultados.

“Debemos cuestionar al gobierno, porque esas personas trabajan para nosotros no al revés. Nuestros problemas vienen de décadas atrás, años de corrupción. México ha sido golpeado por los funcionarios, por la gente que supuestamente nos dirige. Hay que informarnos, investigar y tomar partido hacia donde creamos que tiene que ser”, mencionó Kate del Castillo en entrevista.

La actriz mencionó que ya ha impuesto una demanda ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington para que su caso sea revisado sobre el abuso que las autoridades mexicanas cometieron en su contra. Una situación que le provocó una persecución mediática y un exilio voluntario hacia Estados Unidos.

Sobre su participación en la secuela de Dos policías rebeldes, Kate del Castillo no pudo mencionar demasiado ya que el proyecto aún no finaliza su fase de producción. Sin embargo, se mostró bastante satisfecha con su papel y su trabajo.

“Estuve solo un día de filmación y la pasé muy bien, es increíble llegar y tener tanto amor, ver cómo me reciben, eso me hace sentir muy. Aprendí mucho como en todas las películas extranjeras que he hecho. Es el primer blockbuster que hago, es una nueva experiencia”, finalizó la actriz.