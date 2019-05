Acabar con la vieja cultura de la adoración al poder, propone Barbosa

Hueytamalco, Pue.- Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, al asentar que existe una Puebla destrozada y ello lo refleja claramente la realidad que rodea a los municipios donde el poder público ha jugado un papel determinante para que así sea, se pronunció por modificar esta realidad para generar que el poder sea la mejor herramienta para trabajar por los poblanos.



Al respecto resaltó que en su gestión como gobernador se acabará esa vieja cultura de la adoración al poder pues ello ha provocado desconfianza hacia las autoridades, incluso por las que votaron, ya que se vuelven arrogantes y engreídas. “Yo seré un gobernador que rompa esa distancia entre el ejercicio del poder y la sociedad”, dijo.



Barbosa Huerta destacó que al poder hay que respetarlo, pero este a su vez debe cumplir con sus encargos, como es el respeto absoluto a la ley y a sus gobernados, por lo que aseguró que al gobierno llegará un hombre que sueña, anhela y sufre como cualquier poblano.



En su visita a este municipio, enclavado en la Sierra Nororiental, asentó que pese a que la principal ocupación económica es el campo, es el sector más abandonado aun cuando se tienen tierras fértiles y prodigiosas. “El campo tiene que ser el lugar en donde la gente viva y para eso el gobierno necesita apoyar a los campesinos”, refirió Miguel Barbosa.



El candidato de Morena, PT y PVEM indicó que en su gestión impulsará la justicia como mecanismo para que todos tengan la certeza de contar con igualdad de oportunidades, no habrá poblanos de segunda, tercera o cuarta.



En este lugar el abanderado a la gubernatura reiteró su llamado a los alcaldes para trabajar sin fobias políticas o partidistas puesto es momento de la reconciliación para Puebla.



“Si después de este proceso electoral cuyo resultado seguramente me será favorable, no encuentro acceso a ese diálogo con los alcaldes, lo haré entonces de manera directa con la gente”, dijo al reiterar que la prioridad es que los beneficios lleguen a los ciudadanos.



Como siempre lo ha dejado claro, Barbosa Huerta citó que otras acciones que habrá de impulsar como gobernador para beneficio de esta zona, además de la reactivación al campo, serán devolver la paz y la seguridad así como garantizar acceso a servicios médicos, educación y mejores servicios.



Finalmente, al referir conocer cada rincón del Estado, Barbosa Huerta compartió a los asistentes que al ejercicio del poder va a llegar una persona que piensa, sufre y sueña como cualquier poblano.



“No podemos seguir acrecentando las distancias entre el pensamiento popular y quienes ejercen el poder”, dijo Miguel Barbosa al compartir que como gobernador no será un perfumado y mantendrá sus costumbres. “Esa es mi cultura que es la cultura de ustedes”, concluyó.