QUÉPASA: Padres querían llamar a su hijo 'Thor Alberto'

Una pareja de jóvenes llegó a las oficinas del Registro Civil de Tampico Alto, Veracruz, con la firme convicción de ponerle el nombre de un Avenger a su hijo. El elegido fue el poderoso rey del trueno y legítimo rey de Asgard, Thor.

Los padres del bebé entraron a las instalaciones muy alegres y deseosos de que su hijo llevara el nombre de Thor Alberto, quizá todavía extasiados por el reciente estreno de Avengers: Endgame. No parece excusa, pero la petición de ambos iba muy en serio.

El oficial del Registro Civil, Santos Alberto Castillo Maya, reveló que este caso fue cien por ciento verídico, una solicitud que causó gran extrañeza, risas e indignación.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de casos se presentan con mayor frecuencia; si los progenitores no eligen el nombre de un ídolo o superhéroe, apuestan por otros sumamente extraños que pueden tener un efecto negativo en la formación del joven.

Castillo Maya dijo que su responsabilidad era hacerles el señalamiento de que existen riesgos de que un niño se llame Thor Alberto, ya que esto puede colocarlo inmediatamente como sujeto de bullying porque no se trata de un nombre ordinario y más natural.

“Por cuestiones de dirección general del Registro Civ il, tenemos la indicación de hacer hincapié a los padres de familia que no deben de ponerles nombres extraños de los cuales más adelante puedan convertirse en víctimas de bullying ”, expresó.

Asimismo, aclaró que no hay una norma que prohíba a los padres ponerles a sus hijos Thor, Iron Man o Hulk, pero el Registro Civil hace lo posible para que los padres desistan de estos intentos a fin de no condenarlos a ser blancos de burlas desde pequeños.

“Afortunadamente, hablamos con los papás y logramos convencerlos de que no le pusieran ese nombre. El Código Civil no nos lo prohíbe, pero sí tenemos las indicaciones estrictas de decirles que no les pongan nombres raros o extraños”, añadió.