Enrique Cárdenas engaña a los poblanos, nada hace y cobra beca del Conacyt de 40 mil pesos

Ante el lucro del tema de la seguridad y la falta de honestidad del candidato del PAN al gobierno del estado de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, por seguir cobrando casi 40 mil pesos de su beca como investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sin cumplir los requisitos para ello; Carlos Figueroa Ibarra, secretario Nacional de Derechos Humanos, integrante del Comité Ejecutivo Nacional y comisionado Político Electoral de Morena para Puebla; en compañía de Guillermo Aréchiga Santamaría, diputado federal de Morena, le solicitaron al abanderado panista congruencia y que no abuse más del dinero de los mexicanos.



En rueda de prensa, Carlos Figueroa Ibarra dejó en claro que Enrique Cárdenas quebranta el Artículo 58 del Conacyt, que es muy explícito, puesto que para poder tener y gozar de un estímulo del Sistema Nacional de Investigadores el beneficiario tiene que dar al menos una cátedra de 20 horas a la semana y evidentemente el panista no cumple con este requisito al estar en campaña.



Figueroa Ibarra señaló que Enrique Cárdenas tuvo que haber pedido una licencia en su centro de trabajo para que automáticamente el estímulo que recibe de casi 40 mil pesos del Sistema Nacional de Investigadores se suspenda hasta que vuelva a retomar sus funciones académicas, situación que no ha hecho por lo que sigue cobrando el dinero que bien puede ser empleado para otro académico o estudiante que sí lo amerite.



En este sentido el diputado federal, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología en San Lázaro, Guillermo Aréchiga Santamaría señaló que pedirá a la Junta de Honor y Justicia del Conacyt que investigue y que resuelva acerca del tema del estímulo que recibe el candidato del PAN sin cumplir con los requisitos para ello.



“En el caso del doctor Enrique Cárdenas para recibir el estímulo de 35 mil 900 pesos mensuales, también el reglamento dice que se debe notificar cuando haya un cambio en el estatus laboral se debe notificar a la institución, con respecto al tema y lo que hoy planteamos es que vamos a pedir a la Junta de Honor y Justicia del Conacyt que investigue de qué se trata, no tenemos claro si pretende engañar a los poblanos con una candidatura o presumiendo una honestidad que no nos queda clara y que está lejos de percibirse, Cárdenas pretende simular ante Conacyt y ante los poblanos”, destacó Aréchiga Santamaría.



Sobre las declaraciones emitidas por Santiago Creel Miranda acerca del tema de la inseguridad en municipios gobernados por alcaldes emanados de la Coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Figueroa enfatizó que este problema fue generado por las últimas administraciones encabezadas por panistas que fueron ineficientes en el combate al crimen y que, en algunos casos, fueron partícipes.



“Santiago (Creel Miranda) de una manera verdaderamente asombrosa atribuye a gobiernos municipales de Morena, que tienen cinco meses, el tema de la inseguridad. Toda esta situación que se ha venido acumulando a lo largo de muchos años y de los cuales los principales responsables son y han sido los gobiernos del PAN, se los digo como especialista en temas de violencia”, subrayó Figueroa Ibarra.



Y agregó: ”la situación que hoy vivimos en México es el resultado de más de 36 años de una política económica equivocada, de una política de 12 años absolutamente errónea en relación a el combate al narcotráfico que se ha visto militarizado, estos dos hechos, unidos a todo el tema de la corrupción en el sistema judicial y el sistema policiaco o en buena parte de ellos, explican una situación de violencia que excede enormemente las posibilidades que pueda tener un gobierno municipal. Hoy tenemos en México la situación de que heredamos un contexto en el que dos terceras partes de los municipios han estado influenciados por el crimen organizado”.



En este sentido, Guillermo Aréchiga indicó que tenemos 12 años de los que se ha presumido de impunidad y de corrupción, lo que debilitó las instituciones policiacas, y en el caso de la ciudad de Puebla recordó que se retiró a la mitad de los elementos de la Policía Municipal, esto desde luego generó una serie de problemas en conjunto que hoy se arrastran pero que se combaten.



“Creo que dejamos perfectamente claro en este tema de seguridad que tenemos un tema de orden nacional que no se puede pretender desviar como lo hace el señor Santiago Creel, como lo hace él es querer tapar el sol con un dedo y me parece que está muy claro que para el Presidente de la República la prioridad es la seguridad nacional, hay una nueva estrategia nacional de seguridad que ha costado trabajo echar adelante, con reformas constitucionales… No se puede pretender desviar la atención de un tema tan delicado para la población, para los ciudadanos, para los poblanos, solamente por temas electorales como lo hacen los panistas”, sostuvo Aréchiga Santamaría.



Sobre el supuesto empate técnico anunciado ayer por Enrique Cárdenas, los integrantes de Morena fueron contundentes: el candidato del PAN miente.



“Miguel Barbosa aventaja entre 30 y 21 puntos al doctor Cárdenas en intención de voto, esto revela que hay un uso incorrecto de los datos de esta encuesta por parte de los panistas y queremos destacar que si el doctor Cárdenas es un investigador, es un académico, y entre académicos sabemos que es muy cuestionable que alguien haga uso de una deformación de datos para defender un punto de vista, aquí le estamos pidiendo una ética política y que respete el ámbito académico que supuestamente tiene el doctor Cárdenas… Alterar datos o falsear datos no es propio de alguien que tenga una honestidad intelectual como presume”, concluyó Carlos Figueroa.