El póster de 'Detective Pikachu' que reúne a diversos 'Pokémon'

En tan solo unos días llegará a cines de todo el mundo la primera película producida fuera de Japón inspirada en la popular franquicia Pokémon. Este largometraje es producido por Legendary Pictures y según sus primeras impresiones, se convertirá en todo un éxito,

Detective Pikachu (2019) ya se ha estrenado en territorio nipón dejando en los críticos asistentes al evento percepciones bastante positivas, quienes ya han comenzado a emitir sus valoraciones, las cuales adelantan que la película dirigida por Rob Letterman no solo gustará a los seguidores de Pokémon, sino que atraerá nuevas audiencias.

Como parte de los últimos días de promoción, su distribuidora internacional Warner Bros. ha publicado numerosos pósteres de la cinta. Unos destacan sus calificaciones positivas, otros se enfocan en la ternura del protagonista, a quien presta su voz Ryan Reynolds.

for you and your partner-in-crime to see #DetectivePikachu

— POKÉMON Detective Pikachu (@DetPikachuMovie) 30 de abril de 2019

Sin embargo, hay un cartel que destaca sobre el resto, ya que reúne a diversas criaturas que seguramente tendrán alguna relevancia especial en el filme. Este gráfico se compone por más de una decena de especies Pokémon.

"Recuerdo que de pequeño quería ser entrenador de Pokémon" - POKÉMON #DetectivePikachu - 10 de mayo en cines.

En primer plano claramente destaca el personaje principal, Pikachu. En segundo plano se encuentran tantos los protagonistas humanos Justice Smith y Kathryn Newton como el resto de Pokémon como Snorlax, Charizard, Bulbasaur, Squirtle, Jigglypuff, entre otros.

Detective Pikachu llegará a las carteleras el próximo 9 de mayo y competirá directamente con el fenómeno financiero de Marvel Studios Vengadores: Endgame (2019). Con respecto a esta batalla por la taquilla mundial, el presidente de Legendary Joshua Grode ha mencionado que no teme competir con el filme de superhéroes.