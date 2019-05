Roman Polanski demanda a la Academia por supuesta destitución injustificada

Han pasado más de 471 años desde que el director de cine francés Roman Polanski dejó los Estados Unidos para escapar de una sentencia de 50 años de prisión por cargos de violación en contra de una menor edad, así como por evadir a la justicia.

Esta situación no ha detenido su carrera cinematográfica y fue el ganador del Premio Oscar como Mejor Director por la cinta El Pianista (2002). Por más de tres décadas, Polanski fue un miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, hace poco más de un año fue destituido de la Academia junto con Bill Cosby tras haber sido vinculado con Harvey Weinstein, el infame productor de cine relacionado con diversos casos de acoso y abuso sexual en Hollywood. Por ello, el equipo legal de Roman Polanski han demandado a la AMPAS reclamando su inmediata reincorporación.

Algunos medios estadounidenses como The Hollywood Reporter han entrevistado al abogado principal del cineasta, Harland Braun, quien argumentó que las acciones de la Academia para destituir a Polanski de su cargo carecen de algún sustento o evidencia.

“La Academia cometió un abuso de discreción al no proceder de la manera exigida por la ley. La decisión de expulsión de la AMPAS no está respaldada por ningún descubrimiento y las acusaciones de la institución no están respaldadas por ninguna evidencia”, mencionó Braun en entrevista.