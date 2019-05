PAN quiere cambios en la Reforma Educativa

Luego de que la Reforma Educativa no pasó en su aprobación en el Senado de la República y esta fue turnada de nuevo a la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que buscará introducir cambios a las modificaciones constitucionales para garantizar diversas necesidades.

El coordinador de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que buscarán introducir cambios dentro de los esquemas de ingreso y promoción al servicio profesional docente y eliminar el artículo décimo sexto transitorio con el que se abre la puerta a la venta y tráfico de plazas magisteriales.

“A mí me parece que esto es una gran oportunidad y que tenemos que verla con un gran sentido de responsabilidad, sobre todo ver la parte política. La población no quiere corrupción y no quiere impunidad y no quiere venta y tráfico de plazas y la forma en la que están redactadas algunas partes, permitiría una interpretación”, dijo.