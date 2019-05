La Acocota, punto rojo en la ciudad

La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Puebla, Ana Laura Martínez Escobar, reveló que el mercado de La Acocota es un foco de alerta porque existen reportes sobre la venta de drogas y el cobro de derecho de piso.

Sin embargo, destacó que las autoridades no han intervenido como en los mercados Morelos y Unión, debido a la falta de una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

En entrevista, aceptó que los grupos delincuenciales están en estos centros de abastos por ello la intervención de las autoridades federales estatales y municipales.

La regidora expuso que en el caso de La Acocota, se han recibido quejas por parte de los locatarios, pero ella les ha insistido que deben denunciar formalmente ante las autoridades para que puedan intervenir.

“A manera particular he recibido quejas de la Acocota, ahí están acusando cobro de piso, venta de estupefacientes, pero me lo han informado y no hay denuncia. En el caso de la Acocota les he insistido a las personas que hagan la denuncia formal, yo creo que la mejor manera es que lo denuncien, si llegara a desatarse más fuerte sí debemos intervenir y solicitar a la secretaria”.