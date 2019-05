La aspiración de Rami Malek para su villano en 'Bond 25'

La producción de la vigésima quinta película del Agente 007 va tomando forma de cara a su próximo estreno en la primavera del próximo año. Cary Fukunaga es el encargado de dirigir a Daniel Craig en su última interpretación como James Bond.

Actualmente, las filmaciones de Bond 25 (2020) están teniendo lugar en Jamaica, territorio bien conocido por la franquicia cinematográfica inspirada en la obra de Ian Fleming. Sin embargo, esta cinta no solo promete regresar a uno de sus sitios más emblemáticos, sino que reinventará la figura antagónica.

Así lo ha asegurado el actor que personificará al enemigo principal del espía británico, el recién ganador del Premio Oscar como Mejor Actor Rami Malek. El protagonista de Bohemian Rhapsody (2018) aseguró en entrevista que su villano tendrá un rol nunca visto en la saga.

Daniel Craig and the cast of #Bond25 joined Radio 1 DJ @claraamfo in Jamaica last week for the Start of Production announcement pic.twitter.com/5jY5iaXXUK — James Bond (@007) 29 de abril de 2019