Será Miguel Barbosa aliado de los trabajadores

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En el marco del “Día del Trabajo”; Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador del estado de Puebla por la Coalición Juntos Haremos Historia, mencionó que en Puebla se fomentará la libertad sindical, social y laboral, misma que hoy se encuentra alterada, y garantizó que en su gestión los sindicatos no recibirán la presión del Estado.



“No está bien que a los sindicatos se les amenace, no está bien que a los sindicatos se les coaccione y menos se les debe a los sindicatos vincular a partidos políticos”, subrayó.



El abanderado de Morena, PT y PVEM destacó que en su administración apoyará a los trabajadores para que tengan mejores condiciones laborales; asimismo afirmó que cree en el libre sindicalismo, la libre asociación, por lo que espera un voto a su favor razonado, de manera individual y no en bloque, que lo llevará a la victoria este 2 de junio.



Barbosa Huerta informó que se ha reunido con diversos sindicatos, líderes obreros del estado, pero principalmente con trabajadores de todos los sectores a quienes le es ofreció poner en orden la estructura del gobierno además de mantener un diálogo abierto con ellos para encontrar soluciones.



“El tema laboral lo atiende una Secretaría amorfa llamada de Productividad y Economía a la que le tratan de meter temas de trabajo y no es lo correcto”; para eso les adelantó que este 1 de mayo anunciará la reaparición en la administración pública de la Secretaría del Trabajo.



En sus mensajes, Miguel Barbosa ha dejado en claro que pronto en Puebla habrá un gobierno donde las libertades y los derechos humanos de los trabajadores se respeten, y destacó la necesidad de devolverle a las y los poblanos mejores oportunidades laborales.



El candidato de Morena, PT y PVEM señaló que encabezará un cambio de régimen profundo que permita un poder Ejecutivo basado en principios de austeridad y combate a la corrupción, que garantizará que todos los segmentos sociales cuenten con las condiciones necesarias para alcanzar sus aspiraciones y metas.



Otro punto importante que ha destacado el candidato Miguel Barbosa es el apoyo a los jóvenes poblanos para que consigan su primer empleo, ante esto aseguró que para fomentar fuentes de trabajo a los profesionistas de nuevo ingreso reactivará la economía local y de esta manera podrán tener ingresos y empleo.



Barbosa Huerta puso sobre la mesa la propuesta de que un 20 por ciento de posiciones en el gobierno sean ocupadas por jóvenes de entre 20 y 30 años.



Agregó que es importante garantizar la seguridad a fin de que haya más productividad para los inversionistas y empresarios, pues son ellos quienes fomentan las fuentes de empleo en el estado.



Como parte de las propuestas de gobierno de Miguel Barbosa Huerta para fomentar y detonar la economía sobresale dividir a Puebla en 19 regiones, las que por sus distintas condiciones deben ser atendidas con acciones específicas para generar progreso para todos.



Barbosa Huerta dijo que será también un aliado permanente de los empleados al servicio del gobierno, por lo que, como parte de sus compromisos, planteó analizar los casos de los trabajadores despedidos y en los que proceda serán reinstalados.



“Ese compromiso de reinstalar a los trabajadores del gobierno, despedidos injustamente en otras administraciones, lo hice desde la campaña pasada, por ello, hoy ofrezco revisar cada caso y vamos a reinstalar a aquellos que tengan derechos vigentes para ello”, destacó Miguel Barbosa.